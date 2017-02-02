YUNANİSTAN'DAN TEHLİKELİ HAMLE!
Kardak kayalıklarında tehlikeli hareket! Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki...
Kardak kayalıklarında tehlikeli hareket! Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayarak gövde gösterisi yaptığı ortaya çıktı.
Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.
TÜRK JETLERİ BÖLGEDE ALÇAK UÇUŞ YAPTI
Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.
BODRUM'DAN GÖRÜLDÜ
Yunan intirnet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar