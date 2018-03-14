Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik
Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi
Bayernli Futbolcular Maç Sonu Beşiktaş Taraftarını Alkışladı
Teşekkürler Beşiktaş, Bize Bu Gururu Yaşattığın İçin
85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
Bayern Münih'ten Beşiktaş Paylaşımı
Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' Çıkışı: Her Şeye Hazır Olacağız!
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Büyük Sürpriz! Almanlar Ölçüm Yaptı
Tıp Bayramı'nda Erdoğan'dan Sert Sözler: Teröristten Farkları Yok!
Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı

Yunanistan'ın El Koyduğu 1,5 Milyon Euro Değerindeki Türk Bayraklı Yat Bodrum'a Getirildi

YUNANİSTAN'IN EL KOYDUĞU 1,5 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLI YAT BODRUM'A GETİRİLDİ

Yunanistan'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl el koyduğu 1,5 milyon euro değerindeki Türk bayraklı yat, Bodrum'a getirildi.

Tarih : 14 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Yunanistan'ın El Koyduğu 1,5 Milyon Euro Değerindeki Türk Bayraklı Yat Bodrum'a Getirildi(6/10)2

Yunanistan'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de el konulan 'Halis Temel' isimli Türk bayraklı turistik yat, 6 ay sonra teslim alındı. Yat ve personeli, bugün öğle saatlerinde Bodrum'a döndü.

GEÇTİĞİMİZ EYLÜL AYDINDA EL KONULMUŞTU

Bodrum'da charter turizm yapan 42 metre uzunluğundaki, 12 kabinli, Türk bayraklı, 1,5 milyon euro değerindeki 'Halis Temel' isimli ahşap yat, geçen yıl 20 Eylül'de, 18 ABD'li yolcusu ile Akdeniz'de mavi yolculuk için denize açıldı. Yunanistan'a ait Rodos Adası'ndan giriş yapan yat, geçen yıl 23 Eylül'de, Astipalya Adası'na da uğradı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı adada polis, eksik evrak gerekçesiyle kaptan 30 yaşındaki Hakan Tekerek'i gözaltına aldı.

6 AYLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahkemeye çıkarılan kaptan Tekerek'e, 110 bin Euro ceza kesilerek serbest bırakıldı. Kaptan Tekerek ile yat personeli gemici Olcay Garip (27), yağcı Osman Desti (26) ve gemici Erman Gökkaya (27), Kilimli (Kalimnos) Adası limanına getirilerek bağlanan yatı almak için beklemeye başladı. 6 aylık bekleyiş sonlandı. Yat, bugün personeliyle birlikte Bodrum'a getirildi. Şirket yöneticisi Aykut Uzunşimşek ve Erhan Berber, tekneyi karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  In  El  Koyduğu  15  Milyon  Euro  Değerindeki  Türk  Bayraklı  Yat  
Bodrum  A  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER