YUNANLAR, ERDOĞAN'IN LOZAN RESTİNİ BÖYLE GÖRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan Cumhurbaşkanı'nın karşısında Lozan resti çekmesi Yunan medyasına da yansıdı. Yunan medyası Erdoğan'ı kurda, Pavlopulos'u kuzuya benzetti.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki tavırları ülke medyasında tartışmalara neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.
PAVLOPULOS'UN HALLERİ
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında basına açık gerçekleştirilen görüşmede, Lozan Anlaşması gündeme geldi. Anlaşmanın güncellenmesini istemeyen Pavlopulos, Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla ellerini bağlayıp oturduğu kanepenin köşesine doğru kaydı.
ERDOĞAN'IN RAHATLIĞI
Pavlopulos'un tavırları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet rahat bir şekilde oturarak net cümlelerle konuşmasına devam etti.
MEDYANIN GÖZÜ GÖRÜŞMEDEYDİ
İkili arasında gerçekleştiren görüşme, Yunan medyası tarafından yakından takip edildi. Görüşmenin bitmesiyle birçok haber kanalında Pavlopulos'un hareketleri tartışıldı.
YUNAN CUMHURBAŞKANI SİNDİ
Programın canlı yayın konuğu olan yorumcular, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın sinmiş halleri nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.
PAVLOPULOS CAPS OLDU
Yunan Twitter kullanıcıları da Pavlopulos'un tavırlarına dikkat çekerek bazı capsler hazırladı.
Kaynak: haberinburada
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