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Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan restini böyle gördü

YUNANLAR, ERDOĞAN'IN LOZAN RESTİNİ BÖYLE GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan Cumhurbaşkanı'nın karşısında Lozan resti çekmesi Yunan medyasına da yansıdı. Yunan medyası Erdoğan'ı kurda, Pavlopulos'u kuzuya benzetti.

Tarih : 07 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü(7/10)3

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki tavırları ülke medyasında tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.

PAVLOPULOS'UN HALLERİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında basına açık gerçekleştirilen görüşmede, Lozan Anlaşması gündeme geldi. Anlaşmanın güncellenmesini istemeyen Pavlopulos, Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla ellerini bağlayıp oturduğu kanepenin köşesine doğru kaydı.

ERDOĞAN'IN RAHATLIĞI

Pavlopulos'un tavırları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet rahat bir şekilde oturarak net cümlelerle konuşmasına devam etti.

MEDYANIN GÖZÜ GÖRÜŞMEDEYDİ

İkili arasında gerçekleştiren görüşme, Yunan medyası tarafından yakından takip edildi. Görüşmenin bitmesiyle birçok haber kanalında Pavlopulos'un hareketleri tartışıldı.

YUNAN CUMHURBAŞKANI SİNDİ

Programın canlı yayın konuğu olan yorumcular, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın sinmiş halleri nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

PAVLOPULOS CAPS OLDU

Yunan Twitter kullanıcıları da Pavlopulos'un tavırlarına dikkat çekerek bazı capsler hazırladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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