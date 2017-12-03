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Yunus Mallı'nın 1 Gol, 1 Asisti 3 Puanı Getirdi

YUNUS MALLI'NIN 1 GOL, 1 ASİSTİ 3 PUANI GETİRDİ

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3 - 0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Mallı 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Yunus Mallı'nın 1 Gol, 1 Asisti 3 Puanı Getirdi(9/10)5

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3 - 0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Mallı 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Volkswagen Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Yunus Mallı, 25. dakikada Daniel Didavi ve 71. dakikada Josuha Guilavogui kaydetti.

YUNUS VERDİ, GOMEZ ATTI

Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gole imza atarken, ikinci golün de asistini yaptı. Bu arada Yunus Mallı'nın golünün asisti de Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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