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Yürek burkan kare! Suda başka kalan var mı diye ayakkabıları sayıldı

YÜREK BURKAN KARE! SUDA BAŞKA KALAN VAR MI DİYE AYAKKABILARI SAYILDI

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobildeki ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ekiplerin, suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için ayakkabıları sıraya dizerek sayması yürek dağladı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Yürek Burkan Kare! Suda Başka Kalan Var Mı Diye Ayakkabıları Sayıldı(10/10)6

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobildeki ölen 4 kişi ile yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kaza sonrası suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için ekiplerin sudan çıkartılan ayakkabıları sıraya dizerek sayması günün en acı karesi oldu.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa - Mardin karayolunun 57'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur nedeniyle biriken suya düşen 16 F 9996 plakalı otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi ile vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Ali İrgin, Mehmet İrgin, Ayşe İrgin ve Remziye İrgin'in hayatını kaybettiği, Erkan İ., Vedat İ. ve Nuran İ.'nin ise yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SUDAKİ ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

Suya devrilen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere karakola götürüldü. Aracın çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı yeniden arama tarama çalışması yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede ulaşılamadı.

EKİPLER SUYU TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI, YENİDEN İNCELEME YAPILACAK

Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliye edilmesinin ardından ekiplerin yeniden inceleme yapacakları belirtildi.

AYAKKABILAR SIRAYA DİZİLEREK SAYILDI

Kayıp olduğu öne sürülen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi. Ekiplerin suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için sudan çıkartılan ayakkabıları sıraya dizerek sayması günün en acı karesi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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