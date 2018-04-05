YÜREKLERİ AĞZA GETİREN HASTANE YANGININDAN ÇARPICI KARELER
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tüm hastaların tahliye edildiği yangında can kaybının olmadığı belirtildi.
ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI
İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hemen ulaştı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Binanın yanan dış cephesinden çevreye büyük parçalar düştü.
TÜM HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ, ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti. İtfaiye yetkilileri, yoğun bakım dışında hastaların tahliye edildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Yangın saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.
CUMHURBAŞKANI, SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan'dan bilgi aldı.
BAŞBAKAN: CAN KAYBI YOK
Başbakan Binali Yıldırım da olay ile ilgili bir açıklama yaparak can kaybının olmadığını dile getirdi.
İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINDA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilere bilgi veren Şahin, şunları söyledi: "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız. Yoğun bakımdaki hastalardan tahliye edilebilecekler tahliye edildi. Riskli olabilecekler güvenli alanda tutuluyorlar"
YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye edilirken, bölge trafiğe kapandı. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Bahçeşehir, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer itfiaye ekipleri müdahale etti. Hastanenin dış cephesi yandı.
Kaynak: haberinburada
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