Kadro Dışı Kalan Emre Mor Sessizliğini Bozdu!
Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi
Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!
Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti
Türkler, Kumar Oynamak İçin Soluğu 'lazvegas'ta Aldı
Boğaz'daki Gemi Kazasının Nedeni Belli Oldu: Makine Arızası
Dünyanın En Büyük Amfibi Gemisi, Deniz Kuvvetlerine Teslim Edildi
Ne Yaptın Cenk! Son Dakikalarda Zor Olanı Başardı
Cani Koca Eşini Ve 2 Üvey Çocuğunu Öldürdü
Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü
El Bab'da Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Büyük Saygısızlık! Boş Araziye Atılmış Atatürk Büstü Bulundu
Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada
Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi

Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada

YÜREKLERİN AĞZA GELDİĞİ AN! BOĞAZ'DA GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI KAMERADA

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen geminin yalıya çarpma anı kameraya yansıdı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada(9/10)5

İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında korku dolu dakikalar yaşandı. Dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yüreklerin ağza geldiği kaza sonrasında yalıda büyük hasar meydana geldiği belirtildi. İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anı kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yüreklerin  Ağza  Geldiği  An  Boğaz  Da  Geminin  Yalıya  Çarpma  Anı  Kamerada  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER