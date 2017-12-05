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YURT DIŞINA YARIŞMAYA GİDEN TÜRK TAKIMI İLTİCA ETTİ


Yurt dışına yarışmaya giden Türk takımı iltica etti
Tarih : 05 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti(10/10)6

Macaristan'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11'i bu ülkeye iltica etti.

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan'a iltica ettikleri ortaya çıktı.

HALK OYUNLARI EKİBİ GRİ PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKTI

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 5.'ci halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu'na müracaat etti. Onayı alan kafile Ankara emniyeti pasaport şubeye gri (hizmet) pasaport müracatı yaparak pasaportlarını aldıkları öğrenildi. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım'ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'den ayrıldı ve Macaristan'a gitti.

HEPSİNİN LİSANSLARI YENİ

Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek'te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay ise Macaristan'a çıkan bu kafilenin yurt dışına çıkan kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olması.

SPOR BAKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Emniyette dönmeyen 11 kişi ile dönen 5 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutuluyor. Spor bakanlığı müfettişleri geniş çaplı bir soruşturma başlatıkları ve emniyetle ortak hareket ettikleri belirtilirken, Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı ve emniyet ile müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri öğrenildi. Yurt dışına kaçan isimlerin kim olduğu basına verilmedi ancak, kaçan kişilerin araştırması yapılıyor. Herhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı da paylaşılmayan bu kişilerin soruşturma sonunda açıklanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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