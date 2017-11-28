CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesi hakkında yurt dışında hesap olduğu iddialarına AK Parti'den tepki geldi.

"KILIÇDAROĞLU BİR KEZ DAHA İFTİRALARINDA BOĞULACAK"

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, "Siyaset böyle yapılmaz. Çamur at izi kalsın düşüncesiyle siyaset yapılmaz. Türkiye karşıtı algının Türkiye ayağını CHP oluşturuyor. Kılıçdaroğlu, bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı, siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır." dedi.

Kaynak: haberinburada