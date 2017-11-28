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Yurt Dışında Hesap İddialarına AK Parti'den Tepki: Kılıçdaroğlu, Tarihin Çöplüğündeki Yerini Alacak

YURT DIŞINDA HESAP İDDİALARINA AK PARTİ'DEN TEPKİ: KILIÇDAROĞLU, TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALACAK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında ortaya attığı iddialarla ilgili "Kılıçdaroğlu iftiralarında boğulacak, siyaseti de tarihin çöplüğündeki yerini alacak" dedi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 19:40
Puan Ver : Yurt Dışında Hesap İddialarına Ak Parti'den Tepki: Kılıçdaroğlu, Tarihin Çöplüğündeki Yerini Alacak(5/10)1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesi hakkında yurt dışında hesap olduğu iddialarına AK Parti'den tepki geldi.

"KILIÇDAROĞLU BİR KEZ DAHA İFTİRALARINDA BOĞULACAK"

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, "Siyaset böyle yapılmaz. Çamur at izi kalsın düşüncesiyle siyaset yapılmaz. Türkiye karşıtı algının Türkiye ayağını CHP oluşturuyor. Kılıçdaroğlu, bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı, siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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