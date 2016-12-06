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yurt içi piyasalar tcmb'yi bekliyor

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB'Yİ BEKLİYOR

Küresel piyasalarda İtalya'daki referandum sonrası oluşan tedirginliğin etkisi kısa sürerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumu takip edilecek.

Tarih : 06 Aralık 2016, 09:47
Puan Ver : Yurt İçi Piyasalar Tcmb'yi Bekliyor(0/10)


Küresel piyasalarda İtalya'daki referandum sonrası oluşan tedirginliğin etkisi kısa sürerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumu takip edilecek.



İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin anayasa reformuna yönelik yapılan referandumdan yenilgiyle çıkması sonrasında istifa edeceğini açıklaması, siyasi belirsizlik endişeleriyle küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Söz konusu tedirginlik sonucu haftaya satış baskısıyla başlayan hisse senedi piyasalarında negatif etkinin kısa sürdüğü ve yükseliş eğiliminin ağır bastığı gözlendi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Başbakan Renzi'den istifasını ertelemesini istemesi de bir diğer önemli gelişme olarak öne çıktı.



Söz konusu gelişmeler sonrası avro/dolar paritesi, dün Mart 2015'ten bu yana en düşük seviye olan 1,05'e kadar gerilemesi sonrasında yükselişe geçerek 1,08 seviyelerini test ederken, bugün 1,07'nin üzerinde yatay seyrediyor. Avrupa pay piyasaları ise güne düşüşle başlaması sonrasında kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24'lük, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,63 ve Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazandı, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 gerileyerek negatif ayrıştı.



 



kaynak:haberler








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