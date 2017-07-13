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Yurtdışından Gelen Oda Kokularını Beğenmeyince Kendi Markasını Yarattı

YURTDIŞINDAN GELEN ODA KOKULARINI BEĞENMEYİNCE KENDİ MARKASINI YARATTI

Adana'da ev tekstili mağazası sahibi Fatma Kaya, siparişini verdiği oda parfümlerinin kokusunu beğenmeyince, kendi markasını yarattı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Yurtdışından Gelen Oda Kokularını Beğenmeyince Kendi Markasını Yarattı(6/10)2

Uzun yıllar mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren kentin köklü firmalarından Kaya Perde ortaklarından Fatma Kaya, müşterilerden gelen talep üzerine 2011'de ithal oda parfümü işine girdi. Gelen ürünlerin kokusunu beğenmeyen, müşterilerinin de farklı kokular aradığını gören Kaya, İtalya ve Çin'e giderek bu ülkelerde parfümcülük konusunda araştırma yaptığını belirtti. Daha sonra kendi oda parfümünü üretmek için kolları sıvayan Fatma Kaya, Türkiye'deki oda kokusu üreten 38 fabrika ve tesisi gezip uzun süren çalışması sonucu bir fabrika ile anlaşma yaptı. Ayrıca fabrikanın ürettiği oda kokularının da Türkiye distribütörlüğünü aldı.

'BY FK' MARKASIYLA ÜRETİME GEÇTİ

Tesiste kimya uzmanı gibi çalışıp koku seçiminden şişe ve ambalaj paketine kadar tüm detayları planladığını kaydeden Kaya, günlerce süren çalışmada ortaya çıkan kokuyu beğenince adının kısaltması olan 'By FK' markasıyla üretime geçtiğini söyledi. 'By FK'nın kokusu ve kalıcılığı müşteriler tarafından da beğenilince Kaya, ürünü geliştirip çeşitlerini arttırdı. Parfümü Orta Asya ülkelerinin birçoğuna ihracat ederek dünya pazarına da açılan Fatma Kaya, "Her şey gelen kokuların beğenmememizle başladı. Dünya markalarının bu işi nasıl yaptığını araştırdık. Çalışmalarınızın sonucunda üretime geçtik, şu anda birçok ülkeye kendi markamızı satıyoruz" dedi.

İTHALATI YÜZDE 10 DÜŞÜRDÜ

Çubuklu bambu oda kokusundan Türkiye'nin ithalatını son 2 yılda yüzde 10 azaltarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Kaya, "Müşterilerimiz kokularımızı çok sevdi, kalıcı ve sağlık açısından bir zararı yok. Dışa bağımlılığı azaltıp, tüm dünyaya ürün satmak istiyoruz. Amacımızı önümüzdeki yıllarda 2 bin 500 mağazada satış yapmak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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