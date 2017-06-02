Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu ile Çankırı, Van, Hakkari çevreleri ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu ile Çankırı, Van, Hakkari çevreleri ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinde, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.







Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







kaynak:haberler