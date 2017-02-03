

Damga vergisi, KDV, ÖTV oran ve düzenlemelerine ilişkin değişikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı.







Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı.







Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.







Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.







Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.







KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ











Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.







Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.







Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.







kaynak:sabah