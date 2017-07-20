'YÜRÜYEMİYORUM' DEDİ SOSYAL YARDIM ALDI, AFRİKA'NIN ZİRVESİNE TIRMANDI
İngiltere'de 50 metreden fazla yürüyemediğini iddia ederek devletten yardım alan Mark Lloyd'un Klimanjaro Dağı'na tırmandığı ve triatlonda şampiyon olduğu ortaya çıktı.
Galler'de yaşayan Lloyd, belindeki disk kayması nedeniyle acı çektiğini savunarak 6,551 sterlin (Yaklaşık 30 bin TL) sosyal yardım aldı. 33 yaşındaki Lloyd aynı dönemde yarışlara katıldı ve Afrika'nın en yüksek noktası olan Klimanjaro Dağı'na tırmandı, havadayken tek motorlu uçakların üzerinde yürüdü ve Alp Dağları'nda kayak yaptı.
"UZUN MESAFE KAT EDEMİYOR"
Savcı Chris Evans "Sadece 20 ila 50 metre gidebildiğini, yokuş yukarı ya da yokuş aşağı yürüyemediğini, uzun mesafe kat edemediğini ve 20 dakikada bir oturup dinlenmek zorunda olduğunu söylemişti" dedi.
BÜTÜN EKSTREM SPORLARINA KATILDI
Ekim 2014 ve Şubat 2016 arasında sosyal yardım ödemeleri alan Lloyd'un Eylül 2015'te büyük fiziksel performans gerektiren bir triatlon yarışını da kazandığı kaydedildi.Ayrıca yine aynı ay Tanzanya'da günde 8 ila 12 saat yürüme gerektiren bir tura katılıp Klimanjaro'nun zirvesine tırmandı.
AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPARKEN YARALANDI
Mark Lloyd Afganistan'da görev yaparken yaralanması sonucu 2011'de sağlık nedenleriyle ordudan ayrılmış ve 2014'te sosyal yardım almak için başvuruda bulunmuştu.Ertesi yıl daha fazla ödeme almak için, durumunu kötüleştiğini ve 50 metreden fazla yürürse gün boyu yataktan çıkamadığını iddia etmişti.
ACI İÇERİSİNDE DAĞA TIRMANDIĞI SÖYLENDİ
Avukatı ise Lloyd'un yalan söylemediğini ve orduda aldığı eğitim sayesinde acı eşiğini geçebildiğini savundu ve "Klimanjaro'ya tırmanırken kendini acı içinde zorladı" dedi.
YARGIÇ SAVUNMAYI "SAÇMALIK" OLARAK DEĞERLENDİRDİ
Yargıç ise Lloyd'un savunmasını "saçmalık" diye niteledi alabileceği her kuruşu almak için bilerek yalan söylediğini ifade etti.
"SADECE KÜÇÜK BİR AZINLIK SAHTEKARLIK YAPIYOR"
Bir Çalışma Bakanlığı Sözcüsü ise "Sadece küçük bir azınlık sosyal yardım sisteminde sahtekarlık yapıyor ama böyle vakalar vergi mükelleflerinin parasını çalan ve gerçekten ihtiyaç sahibi olanların elinden alanları nasıl yakaladığımızı gösteriyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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