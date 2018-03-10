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Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı

YÜRÜYEN MERDİVEN BİRDEN BİRE TERS YÖNDE ÇALIŞTI! GEZİ GRUBUNDAKİ 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Ankara'dan Bursa'ya okul gezisi ile gelen grup bindikleri yürüyen merdivenin birden bire ters yöne çalışmasıyla üst üste devrildi. Yaralanan 7'si öğrenci 8 kişi çığlıklarla hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 10 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı(7/10)3

Ankara'dan Bursa'ya okul gezisi ile gelen 120 kişilik öğrenci grubu, yürüyen merdiveni kullanmak istedi. Yukarı çıkarken birden bire ters yöne çalışmaya başlayan merdivende 7'si öğrenci 8 kişi üst üste devrilerek yaralandı.

ANKARA'DAN BURSA'YA GEZİYE GELDİLER

Ankara Sincan İMKB Ortaokulu'nun düzenlediği okul gezisiyle Bursa'ya gelen 100'ü öğrenci olan 120 kişilik grup Timurtaşpaşa'dan Tophane'deki Tarihi Saltanat Kapı'ya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi.

BİNDİKLERİ YÜRÜYEN MERDİVEN TERS YÖNDE ÇALIŞTI

Yoğun kalabalık çıkış yönünde yürüyen merdiveni kullanırken merdiven henüz bilinmeyen bir nedenle ters yönde çalışarak hızla inişe geçti. Merdivenin hızıyla dengesini kaybeden grupta öğrenciler birbirlerinin ve düşen velilerin altında kaldı.

VELİLERİN ALTINDA KALAN 7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda can kaybı yaşanmazken Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan isimli 7 öğrenci ve bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"O ANLAR ÇIĞLIK KIYAMETTİ"

Okul gezisinde sorumlu öğretmenlerden olan Selma Özbek, "Çocukları yürüyen merdiven ile çıkarıyorduk. Merdiven birden geri sarmaya başladı. O anlar çığlık kıyametti.

Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık, üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. Çocuklara bir şey olacak diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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