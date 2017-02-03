YUSUF ERDOĞAN'DAN 50 BİN DOLARLIK EVLENME TEKLİFİ
Yusuf Erdoğan, altı aydır birlikte olduğu Ürün Özdemir'e 50 bin dolarlık yüzükle evlenme teklif etti.
Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, altı aydır birlikte olduğu Ürün Özdemir'e 50 bin dolarlık yüzükle evlenme teklif etti.
Özdemir, kupa maçları için verilen arayı değerlendirip soluğu İstanbul'da alan sevgilisinin önünde diz çökerek yaptığı teklifi kabul etti.
Kasımpaşasporlu Aydın Yılmaz'ın baldızı olan avukat Özdemir ile Erdoğan, ligler biter bitmez nikâh masasına oturacak.
kaynak:fanatik
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