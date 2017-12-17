Şarkıcılığa Soyunan Defne, Nikah Masasına Oturuyor
Yusuf Yazıcı: Atacağım Golü Maçtan Önce Hayal Etmiştim
Fıfa Kulüpler Dünya Kupasında Üçüncülük Pachuca'nın!
Dünyanın En Küçük Tahılı Olan Teff, Türkiye'de İlk Kez Eskişehir'de Üretildi
Sosyete Kasabanın Son Şovu, 20 Dakikada 280 Bin İzlendi
Trabzonspor Yusuf Yazıcı İle Kazandı
Ünlü Mankenden Eleştirilere Belgeli Cevap: Ben De G.O.P. Çocuğuydum!
Dünyanın Gözünü Kırpmadan İzlediği Defileye Hamile Çıkmış
Trabzonspor, 6 Yıllık Hasreti Sonlandırdı
Manchester City, Tottenham'ı 4-1 Yendi, Galibiyet Serisini 16 Maça Çıkardı
Alanya'da Nefes Kesen Maçta Puanlar Paylaşıldı
Fıfa Kulüpler Dünya Kupasında Şampiyon Real Madrid!
Arda Turan Galatasaray Kararını Verdi: Hayır Dönmemeli
Bayern Münih Deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Etti
Arda Turan İçin Sürpriz Beşiktaş İddiası!
Kadın Hakemden Gurbetçi Futbolcu Kerem Demirbay’A Ofsayt Dersi
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder Atağı! Oynama Garantisi Verildi
Ankara'da Gol Sesi Çıkmadı!
Trabzonspor'un Yıldızı Arjantin Yolcusu
Derbide Gülen Taraf Beşiktaş!

Yusuf Yazıcı: Atacağım golü maçtan önce hayal etmiştim

YUSUF YAZICI: ATACAĞIM GOLÜ MAÇTAN ÖNCE HAYAL ETMİŞTİM

Süper Ligde Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da tek golü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Atacağım golü önceden hayal etmiştim" dedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Yusuf Yazıcı: Atacağım Golü Maçtan Önce Hayal Etmiştim(6/10)2

Süper Ligde Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Yusuf Yazıcı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ ANNEME ARMAĞAN EDİYORUM"

"Her oynadığım maçta takımıma katkı sağlamak istiyorum" diyen Yazıcı "Maçtan önce hayal etmiştim atacağım golü. Hatta sevincimi bile hayal etmiştim hocama gideceğim diye. Bugün annemin doğum günüydü golü ona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yusuf  Yazıcı  Atacağım  Golü  Maçtan  Önce  Hayal  Etmiştim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER