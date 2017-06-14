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yusuf yazıcı ve 10 numaranın hikayesi

YUSUF YAZICI VE 10 NUMARANIN HİKAYESİ

Trabzonspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilen 20 yaşındaki yetenek, Kosova maçı öncesi Terim'in jestiyle karşılaştı... Soyunma odasında 29 numaralı formayı ararken; 10 numarada adının yazdığını gören Yusuf, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : Yusuf Yazıcı Ve 10 Numaranın Hikayesi(5/10)6


Kısa sürede öyle bir çıkış yaptı ki; sadece Trabzonsporlular değil, tüm Türkiye onun adını ezberledi... Çok değil; bundan 2 sene önce 2015'te Guatemala'da düzenlenen Okul Sporları Futbol Dünya Şampiyonası'nda (ISF) Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi; zafere ulaşmış, o kadronun kaptanı olan Yusuf Yazıcı ise turnuvaya damga vurmuştu.



Ardından bulduğu şansı iyi değerlendiren 20 yaşındaki yetenek, Trabzon formasıyla harikalar yarattı. Yazıcı, 22 resmi maçta takımına 6 gol, 10 asistlik katkı sağlarken; bu performans genç yeteneğe Milli Takım kapılarını sonuna kadar açtı.



TERİM HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ



İlk kez Milli Takım'a davet edilen Yazıcı, Makedonya'ya karşı süre almasa da 17 dakika sahada kaldığı Kosova maçında 4. golün asistine imza attı. Ay-Yıldızlı formayla skora ilk katkısını yapan 20 yaşındaki futbolcu, Kosova maçı öncesi kariyerinin sürprizini yaşadı...



Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakmasının ardından 10 numarayı kimin alacağı merak konusu olurken; Terim formayı Yusuf'a verdi. Mekadonya ile maçında 29 numaralı formanın sahibi olan genç yetenek, Kosova maçı öncesinde soyunma odasında 29 numaralı formayı ararken 10 numaralı formada isminin yazıldığını öğrendi.



Yazıcı, önce kısa süreli şok geçirip daha sonra büyük mutluluk yaşarken; Terim, ne maç öncesi ne de 90 dakikanın ardından Yusuf'la bu konuda hakkında bir konuşma yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yusuf  Yazıcı  Ve  10  Numaranın  Hikayesi    haber

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