Bordo-mavili yönetim teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Yusuf'a karşılık F.Bahçe'den Aatif Chahechouhe veya Fernandao, Başakşehir'den de Visca'yı talep edecek



Trabzonspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal ile yıldızı barışmadığı için takımdan ayrılma kararı alan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Trabzonspor'un her iki kulüpten de gelmesi muhtemel resmi tekliflere karşılık olarak takas önerisinde bulunacağı ve Başakşehir'den Visca'yı, Fenerbahçe'den ise Aatif veya Fernandao'yu isteyeceği belirtildi. Bordo-mavili kulübün Yusuf için takas şartlarının oluşmaması durumunda ise 3 milyon Euro civarında bir bonservis istemesi bekleniyor.







kaynak:sabah