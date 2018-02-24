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Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

YÜZ KIZARTICI SUÇTAN YARGILANAN BABA, MAHKEME SALONUNDA BOĞAZINI KESTİ

İngiltere'de, yüz kızartıcı bir suçtan yargılanan adam, 5 yıl ceza aldığını öğrenince mahkeme salonunda jiletle kendi boğazını kesti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 21:30
Puan Ver : Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti(6/10)2

İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan bir baba, altı yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, hakimin aldığı 5 yıllık cezayı yüzüne okuduğu sırada kol saatinin altına gizlediği jileti çıkarıp boğazını kesti.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Başka suçlardan dolayı 7 yıldır hapiste bulunan babaya mahkeme salonunda görevli olan güvenlik görevlileri üstüne atlayarak müdahale etti. Adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Babanın avukatı ise mahkemede müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığını, bu yüzden taciz suçundan beraat etmesini talep etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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