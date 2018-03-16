YÜZ YILIN DOLANDIRICISINDAN ÇİFTLİK BANK YORUMU: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.
511 MİLYON LİRA TOPLAYIP SIRRA KADEM BASTI
Yeni Asır'a konuşan Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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