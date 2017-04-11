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yüzbinlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!

YÜZBİNLERCE KİŞİNİN ELEKTRİK BORCU SİLİNİYOR!

CK Boğaziçi Elektrik, 325 bin müşterisi lehine tarihi bir kampanyaya imza attı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:51
Puan Ver : Yüzbinlerce Kişinin Elektrik Borcu Siliniyor!(5/10)4


CK Boğaziçi Elektrik, 325 bin müşterisi lehine tarihi bir kampanyaya imza attı. ‘Silelim Gitsin' adı verilen kampanya ile 2013 yılının Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borcu olan abonelere borçlarını ödeyebilmeleri için büyük fırsat sunan CK Boğaziçi Elektrik, 1,9 milyar TL alacaktan 1,4 milyar TL borcu siliyor.



Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran'a kadar CK Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri, Müşteri Hizmet Merkezleri, çağrı merkezi, mobil uygulama, www.ckbogazici.com.tr veya www.silelimgitsin.com internet adreslerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya kapsamında ödeme işlemleri ise bu adreslerin yanı sıra anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de yapılabilecek.



'ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK KAMPANYASI'



Konuyla ilgili bilgi veren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 'Silelim Gitsin' kampanyasının özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılmış en büyük ve en kapsamlı kampanya olduğuna dikkat çekti. Bakal, "Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah



 








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