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Yüzde 100 akü enerjisiyle çalışan feribot denizle buluştu

YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN FERİBOT DENİZLE BULUŞTU

Tersan Tersanesi tarafından Norveç'li Fjord1 firması için inşa edilen akü enerjili Mokstrafjord isimli feribot Yalova'da törenle denize indirildi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu(6/10)2

Norveç'in en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1 için inşa edilen feribotların üçüncüsü olan Mokstrafjord isimli akü enerjili feribot Yalova'da denizle buluştu.

YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Gloppefjord ve Eidsfjord gemileriyle benzer özellikli feribot, ebadı, yolcu, araç ve batarya kapasiteleriyle farklılık gösteriyor. Denize indirilen geminin en büyük özelliği yüzde 100 akü enerjisi ile çalışacak olması. Aküsünde depolanan enerji ile Norveç'te iki iskele arasında sefer yapacak. Her iki iskeledeki şarj istasyonlarında tekrar enerji depolayacak ve bu enerji güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesine yetecek ve gemideki diğer elektrik yüklerini de karşılayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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