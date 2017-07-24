Norveç'in en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1 için inşa edilen feribotların üçüncüsü olan Mokstrafjord isimli akü enerjili feribot Yalova'da denizle buluştu.

YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Gloppefjord ve Eidsfjord gemileriyle benzer özellikli feribot, ebadı, yolcu, araç ve batarya kapasiteleriyle farklılık gösteriyor. Denize indirilen geminin en büyük özelliği yüzde 100 akü enerjisi ile çalışacak olması. Aküsünde depolanan enerji ile Norveç'te iki iskele arasında sefer yapacak. Her iki iskeledeki şarj istasyonlarında tekrar enerji depolayacak ve bu enerji güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesine yetecek ve gemideki diğer elektrik yüklerini de karşılayacak.

Kaynak: haberinburada