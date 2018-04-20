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Yüzde yüz elektrikli ve yerli otobüsler çok yakında yola çıkıyor!

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ VE YERLİ OTOBÜSLER ÇOK YAKINDA YOLA ÇIKIYOR!

Nisan ayında yüzde yüz elektrikli yerli otobüs 2. nesil Sileo'lar, Manisa ve Elazığ Belediyelerine teslim edilerek yollara çıkacak.

Tarih : 20 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Yüzde Yüz Elektrikli Ve Yerli Otobüsler Çok Yakında Yola Çıkıyor!(7/10)3

Bozankaya, Elazığ ve Manisa'da kullanıma sunulacak olan 2. nesil elektrikli otobüslerin üretimini tamamladığını ve Nisan ayı içerisinde her iki şehre de teslimatın başlayacağını açıkladı.

YÜZDE YÜZ YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YOLLARA ÇIKACAK

20 adet 18 metrelik ve 2 adet 25 metrelik olmak üzere toplam 22 adet yüzde yüz elektrikli Sileo model otobüsü Manisalıların hizmetine sunacak olan şirket, ayrıca Elazığ'a da 15 adet 18 metrelik 2. Nesil Sileo otobüs teslimatı gerçekleştirecek. Şirket, yine 2018 yılı içinde 10 adet 25 metrelik Trambus'u Şanlıurfa Belediyesi'ne teslim edecek.

4 SAATLİK ŞARJLA 400 KİLOMETRE MESAFE KAT EDİYOR

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Elektrikli otobüsümüz Sileo'nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye'de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler ise 2018 yılında ilk olarak Manisa ve Elazığ halkının kullanımına sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu araçlar hem çok konforlu, hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara kıyasla yüzde 75'e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km'ye kadar mesafe kat edilebiliyor." dedi.

İLK YENİ NESİL SİLEO'LAR ELAZIĞ VE MANİSA'DA

Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen 7 elektrikli otobüs ihalesini de kazandıklarını söyleyen Günay, "Elazığ ve Manisa şehirlerimiz için Sileo elektrikli otobüsün üretimine tüm hızımızla devam ediyoruz. Kendi bünyemizde tasarladığımız ürünlerimizi Ankara/Sincan'daki fabrikamızda Türk işçilerin emeğiyle üretiyoruz. Bu doğrultuda milli ve yerli bir marka olarak ilk yeni nesil Sileo'ların Elazığ ve Manisa halkının kullanımına sunulmasından dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

REJENERATİF VE FREN ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

10, 12, 18 ve 25 metrelik dört farklı modeli bulunan 2. nesil Sileo'lar, 4 saatlik şarj ile 400 km azami menzile sahipler. Rejeneratif enerji ile fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren Sileo'lar, böylece kullanım esnasında da aracı dinamik olarak şarj etmiş oluyorlar. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanımı Sileo'ların sıradan bir otobüse göre çok daha geniş bir hacme sahip olmasını sağlarken, araçların yolcu kapasiteleri 75 kişiden 232 kişiye kadar değişiklik gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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