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Yüzler güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün transferini böyle duyurdu

YÜZLER GÜLDÜ! BAŞAKŞEHİR, MEVLÜT'ÜN TRANSFERİNİ BÖYLE DUYURDU

Medipol Başakşehir'e transfer olan Mevlüt Erdinç, sakatlanan yeni takım arkadaşı Aurelien Chedjou'yu telefonla arayarak transfer olduğunu söyledi.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu(5/10)1

Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç'in transferini resmi Twitter hesabında yayınladığı video ile duyurdu.

TELEFONLA CHEDJOU'YU ARADI

Kulübün resmi hesabından yayınlanan videoda Mevlüt, daha önce Fransa'da karşılıklı oynadığı, turuncu-lacivertli takımın Kamerunlu oyuncusu Aurelien Chedjou'yu telefonda arayarak transfer olduğunu söyledi.

SÜRPRİZİ TELEFONDA SÖYLEDİ

Videoda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü binasından, sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle hastanede yatan Chedjou'yu arayan Mevlüt, "Sana bir sürprizim var arkadaşım. Artık sana karşı oynamayacağım ama seninle aynı takımda oynayacağım. Aranıza katılıyorum." dedi.

Chedjou da bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Seninle aynı formayı giymek için en hızlı şekilde dönmeye çalışacağım. Tebrikler. Aramıza hoş geldin." sözlerini kullandı.

DAHA ÖNCE RAKİP OLMUŞLARDI

Mevlüt Erdinç, ve Aurelien Chedjou, Fransa 1. Ligi'nde uzun yıllar farklı takımların formalarıyla karşılıklı olarak mücadele etmişti.

Medipol Başakşehir, bugün sağlık kontrolünden geçen Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu için yarın bir diğer yeni transfer Gökhan İnler ile kulüp binasında imza töreni düzenlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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