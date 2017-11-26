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Yüzlerce Kadın, İstiklal Caddesi'nde Kadına Karşı Şiddet Protesto Etti

YÜZLERCE KADIN, İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINA KARŞI ŞİDDET PROTESTO ETTİ

İstiklal Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin kadın, kadına karşı şiddeti protesto etmek için Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Tarih : 26 Kasım 2017, 03:40
Puan Ver : Yüzlerce Kadın, İstiklal Caddesi'nde Kadına Karşı Şiddet Protesto Etti(5/10)1

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Beyoğlu'nda yaklaşık 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti.

TÜNEL'DEN GALATASARAY'A YÜRÜDÜLER

25 Kasım Kadın Platformu ve çeşitli kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Tünel Meydanı'nda 18.00'de toplanan kitleler, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.BASIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN DAĞILDILAR

Yürüyüş yapan kadınlara CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile HDP'li Pervin Buldan'da katıldı. Hollanda Konsolosluğu önüne kadar yürüyen grup burada basın açıklaması okundu. Topluluk basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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