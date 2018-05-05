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YÜZLERCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK! İŞTE ARANAN ŞARTLAR


Yüzlerce sözleşmeli personel alınacak! İşte aranan şartlar
Tarih : 05 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Yüzlerce Sözleşmeli Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar(5/10)1

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu sözleşmeli 220 personel alımı yapacak.

PERSONEL SAYISINI ARTTIRACAK

KYK'den yapılan açıklamada, "Hiçbir genç açıkta kalmayacak" parolasıyla son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla yurt sayısını 766'ya, yatak sayısını da 635 bin 757'ye yükselten KYK'nin, personel sayısını da artıracağı belirtildi.

ALINACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ

KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 10 diyetisyen ve 5 destek personeli (şoför), taşra teşkilatına 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere 464 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Yerleştirmede usulüne uygun başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KYK Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız-erkek dağılımı dikkate alınarak listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın, 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.

BAŞVURULAR 9 MAYIS'TA SONA ERECEK

Başvuruların 9 Mayıs'ta başlayacağı, 18 Mayıs saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi "basvuru.gsb.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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