YÜZLERCESİ ORADA SAKLANIYOR! FETÖ'CÜLERİN EN SEVDİĞİ ŞEHİR SELANİK OLDU
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan yüzlerce FETÖ'cü teröristin Yunanistan'a kaçtığı, bu ülkede de en çok Selanik'i tercih ettiği ortaya çıktı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra açılan soruşturmalar, davalar ve haklarında çıkarılan yakalama kararları nedeniyle Türkiye'yi terk eden, aralarında 8 askerin de bulunduğu yüzlerce FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçıp iltica başvurusunda bulundu.
SURİYELİ GİBİ KAÇMIŞLAR
Suriyeliler gibib insan kaçakçıları aracılığıyla Meriç Nehri üzerinden veya Akdeniz'de sürat teknesiyle Yunan topraklarına geçen FETÖ'cülerin en gözde şehri ise Selanik.
Haklarında Türkiye'de soruşturma açılmasına ve yakalanama kararı olmasına rağmen Yunanistan, Türkiye'nin iade taleplerini reddediyor. Selanik'te, bu statüde yaşayan yüzlerce FETÖ'cü olduğu belirlendi.
ÇOCUKLARI YUNAN OKULLARINA GİDİYOR
BBC Türkçe'nin konuştuğu FETÖ'cü bir aile, darbe girişimi sonrası Selanik'e yerleşen ailelerin çocuklarını Yunan devlet okullarına veya göçmenlerin gittiği uluslararası eğitim kurumlarına gönderildiklerini söylüyor.
BM, AİLELERE AYLIK 450 EURO (YAKLAŞIK 2500 TL) ÖDÜYOR
Çocukları ve kendileri Yunanca İngilizce eğitim alıyorlar, maddi olarak da geçimlerini Türkiye'de sattıkları mal mülklerinden kalan parayla karşıladıklarını anlatıyorlar.
Bazı aileler de, BM'ye bağlı bir derneğin ayda 400-450 euro verdiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
- Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
- Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
- Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
- Görenler Gözlerine İnanamadı! 120 Km Hızla Giden Arabanın Şoför Koltuğunda İlişkiye Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar