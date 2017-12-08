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Yüzlercesi Orada Saklanıyor! FETÖ'cülerin En Sevdiği Şehir Selanik Oldu

YÜZLERCESİ ORADA SAKLANIYOR! FETÖ'CÜLERİN EN SEVDİĞİ ŞEHİR SELANİK OLDU

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan yüzlerce FETÖ'cü teröristin Yunanistan'a kaçtığı, bu ülkede de en çok Selanik'i tercih ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Yüzlercesi Orada Saklanıyor! Fetö'cülerin En Sevdiği Şehir Selanik Oldu(10/10)6

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra açılan soruşturmalar, davalar ve haklarında çıkarılan yakalama kararları nedeniyle Türkiye'yi terk eden, aralarında 8 askerin de bulunduğu yüzlerce FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçıp iltica başvurusunda bulundu.

SURİYELİ GİBİ KAÇMIŞLAR

Suriyeliler gibib insan kaçakçıları aracılığıyla Meriç Nehri üzerinden veya Akdeniz'de sürat teknesiyle Yunan topraklarına geçen FETÖ'cülerin en gözde şehri ise Selanik.

Haklarında Türkiye'de soruşturma açılmasına ve yakalanama kararı olmasına rağmen Yunanistan, Türkiye'nin iade taleplerini reddediyor. Selanik'te, bu statüde yaşayan yüzlerce FETÖ'cü olduğu belirlendi.

ÇOCUKLARI YUNAN OKULLARINA GİDİYOR

BBC Türkçe'nin konuştuğu FETÖ'cü bir aile, darbe girişimi sonrası Selanik'e yerleşen ailelerin çocuklarını Yunan devlet okullarına veya göçmenlerin gittiği uluslararası eğitim kurumlarına gönderildiklerini söylüyor.

BM, AİLELERE AYLIK 450 EURO (YAKLAŞIK 2500 TL) ÖDÜYOR

Çocukları ve kendileri Yunanca İngilizce eğitim alıyorlar, maddi olarak da geçimlerini Türkiye'de sattıkları mal mülklerinden kalan parayla karşıladıklarını anlatıyorlar.

Bazı aileler de, BM'ye bağlı bir derneğin ayda 400-450 euro verdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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