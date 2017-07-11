Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 25 yaşındaki genci, yüzme bile bilmeyen 16 yaşındaki öğrenci kurtardı. 7 günün sonunda bilinci açılan Davut Erdem, hayatını kurtaran Mertcan Ceylan ile olay yerinde bir araya geldi.

OLAY 13 HAZİRAN'DA MEYDANA GELDİ

Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde 13 Haziran'da meydana geldi. Ramazan ayı olduğu için oruç tutan ve iş aramaya çıkan Davut Erdem, ağabeyini ziyaret ettikten sonra evine dönerken sıcaktan bunaldı. Gazipaşa Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının kıyısına gelen Davut Erdem, rahatça eğilip yüzünü yıkamak için telefon ve cüzdanını kenara koydu. Ancak yüzünü yıkarken ayağı kayınca suya düştü. Derin olmamasına rağmen akıntıya kapılan Erdem, hızla sürüklenmeye başladı.

YÜZME BİLMEMESİNE RAĞMEN SUYA ATLADI

Birkaç yüz metre ilerideki köprünün altından geçerken bir boruya tutunan Erdem, bir süre sonra gücü tükenince tutunduğu boruyu bıraktı. Ardından bilincini kaybeden genç, 17 dakika boyunca suyun içinde sürüklendi. Bu arada, kanalda bir kişinin sürüklendiğini görenler polisi ve 112'yi aradı. Davut Erdem'i, yaklaşık 1 kilometre sonra Yunus Emre Mahallesi civarında, babasına ait oto kurtarma firmasında çalışan 16 yaşındaki Mertcan Ceylan farketti. Yüzme bilmeyen Mertcan Ceylan, hiç düşünmeden suya atlayarak, Davut Erdem'i kıyıya yanaştırıp etraftakilerin yardımıyla sudan çıkardı. Yaklaşık 30 saniye sonra ise ambulans geldi.

"17 DAKİKA SUDA KALDI,YAŞAMASI MUCİZE"

Ambulanstaki görevliler, nabzı atmayan Davut Erdem'e kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan genci ambulansa alan 112 görevlileri, yaklaşık 500 metre mesafedeki Medical Park Tarsus Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı. Yolda gencin kalbi tekrar durdu. Hastanede tekrar kalp masajı uygulanan genç, ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Doktorların 17 dakika suda kaldığı için 'yaşaması mucize' dediği gencin bilinci 7'nci gün açıldı. 15'inci gün ise normal odaya alındı. Servis odasında da 2 gün tedavi gören Davut Erdem 30 Haziran'da taburcu edildi. Davut Erdem'in tedavisi boyunca 2 kez hastaneye gelip durumunu soran Mertcan Ceylan, taburcu olurken de yalnız bırakmadı.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Mertcan ve Davut'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Birbirine sarılıp el ele tutuşan gençler daha sonra olay yerine gitti. Mertcan Ceylan olayı anlatırken, Davut Erdem olan bitenin ayrıntılarını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Kendisini kurtaran Mertcan'ın hakkını nasıl ödeyeceğini bilemediğini söyleyen Davut Erdem, "Biz artık kardeşiz" diye konuştu. Buluşmada, gençlerin babaları Abuzer Ceylan ve Burhanettin Erdem de bir araya geldi. Burhanettin Erdem, oğlunu kurtaran genç için "Benim 7 oğlum, 3 kızım var. Artık Mertcan da benim bir oğlum oldu. Önce Allah'ın izni, sonra Mertcan'ın cesareti ve doktorların çabasıyla oğluma yeniden kavuştum" dedi. Mertcan'ın babası Abuzer Ceylan ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Yüzme bile bilmediği halde suya atladı, bir genci kurtardı. Davut artık onun kardeşi, bizim evladımız" şeklinde konuştu.

BEYİN KENDİNİ KORUMUŞ

Cesaretiyle büyük takdir toplayan Mertcan, olayı anlatırken, hiç düşünmeden suya atladığını söyleyerek, "Suyun içinde birinin sürüklendiğini görünce, hemen atladım. Yüzme bilmiyorum ama el yordamıyla çıkardım" ifadelerini kullandı. Davut Erdem ise ilk 3-4 dakikadan sonra bilincini kaybettiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Gözümü açtığımda hastanede yoğun bakımdaydım. Mertcan'a ne kadar teşekkür etsem az" dedi. Medical Park Tarsus Hastanesi doktorları ise 17 dakika suda kalan birinin yaşamasının mucize olduğunu belirterek "Suyun soğuk olması sayesinde, beynin kendini koruduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada