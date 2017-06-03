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yüzme eğitiminde ölüm şoku!

YÜZME EĞİTİMİNDE ÖLÜM ŞOKU!

Gaziantep'te yüzme eğitimi alan 19 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Aykut Hüner suyun altında nefes tutma antrenmanı sırasında fenalaştı. Baygın çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:53
Puan Ver : Yüzme Eğitiminde Ölüm Şoku!(6/10)4


 Gaziantep Üniversitesi içerisinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'na giden lise son sınıf öğrencisi Aykut Hüner, 3 aylık eğitim almak için gerekli sağlık ve kişisel bilgilerden oluşan evrakları doldurdu. İddiaya göre, epilepsi hastası olan Aykut Hüner, doldurduğu evraklara hasta olduğu bilgisini yazmadı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Yusuf Kılıç'ın haberine göre olimpik Yüzme Havuzu görevlileri evrakları kontrol ettikten sonra başvuruyu kabul etti. 27 Mayıs Cumartesi günü eğitime başlayan Hüner, ilk gününde 3.5 metre derinlikte nefes tutma antrenmanı yaparken uzun süre dipte kaldı.



Su üstüne çıkmayan genci fark eden havuz görevlileri suya atlayarak Hüner'i baygın halde çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aykut Hüner 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hüner'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Aykut Hüner'in ilk günkü antrenmanını izlemeye giden anne Bengül Hüner'in oğlunun havuzdan baygın şekilde çıkarılması üzerine görevlilerin yanına giderek, “Yine mi bayıldı” dediği öğrenildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aykut Hüner'in yapılan kontrollerinde epilepsi hastası olduğunun ortaya çıktığı ve hastalığını gizleyerek havuza kayıt yaptırdığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yüzme  Eğitiminde  Ölüm  Şoku    haber

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