YÜZÜNDE HAVAİ FİŞEK PATLAYAN FUTBOLCU, TANINMAZ HALE GELDİ
Arjantinli golcü Lucas Viatri, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.
Boca Juniors'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.
Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.
Bir dönem Arjantin Milli Takımının da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar