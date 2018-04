Günümüzde bakım konusunda esinlenilebilecek pek çok marka ve firma ön plana çıkıyor. Ancak her biri kalite, cilt sağlığı, fiyat ve özgünlük konusunda dengeyi sağlayabilmiş değil. Peki bir cilt bakımı konusunda firma seçerken ilk olarak hangi kriterlere göre değerlendirme yapmak gerekiyor? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişse de ilk olarak kalite-fiyat dengesi ve ürünlerin doğal içeriği göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ürünlerinde doğadan ilham alan ve her daim kendi çizgisiyle yola devam eden Yves Rocher, müşterilerini memnun etmeyi başaran seçkin markalardan bir tanesi. Markanın koleksiyonlarında her daim yenilikçi ve özgün ürün seçeneklerine yer veriliyor. Doğal özlerle zenginleştirilmiş ürün yelpazesini inceleyerek cildinize taptaze ve yumuşacık bir dokunuş yapabilirsiniz.



Yaşamınıza Renk Katan Birbirinden Doğal Ürünler Bir Arada!



Bitkisel kozmetikten yana seçim yapmayı seviyorsanız Yves Rocher ürünlerini çok seveceksiniz. Cilt bakımı kategorisi altında akneli/yağlı, kuru, hassas ve karma ciltler için pek çok bakım ürünü dikkati çekiyor. Yüz peelingleri, balsamlar, gece-gündüz-göz kremleri, maskeler ve yüz spreyleri gibi ürünlerle kendinizi şımartabilirsiniz.



Doğa dostu ürünler arasında ten, göz ve dudak makyajınızı yapmanızı sağlayan farklı kozmetik malzemeleri de dikkati çekiyor. Allıklar, fondötenler, pudralar, kapatıcılar ve makyaj bazları ten makyajı yapmanızı sağlayan ürünlerden birkaçı. Eyelinerlar, kalemler, maskaralar ve farlar da mükemmel göz makyajı yapabilmenizi mümkün kılıyor. Buğulu bakışlar elde etmek istiyorsanız bu göz makyajı ürün seçenekleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.



Çiçekli ve aromatik parfümler, bulunduğunuz ortamlarda mükemmel bir imaj çizmesini sağlarken; şampuan-krem ürünleri de saçlarınızı daha dolgun ve hacimli bir görünüme bürüyor. Vücut peelingleri, duş jelleri ve duş yağları ise ferahlatıcı kokuları ile banyo keyfinizi ikiye katlıyor.



Mevsimlik ve Özel Gün ürün Serilerini Kaçırmayın!



Yves Rocher'in en kaçınılmaz avantajlarından bir tanesi de dönemsel olarak düzenlenen ürün serinleri. Sevgililer, babalar veya anneler günü pek çok özel günde ve mevsim dönemlerinde düzenlenen yepyeni ürün serileri, ihtiyacınız olan ürünlere ulaşılabilir fiyatlar üzerinden sahip olabilmenizi kolaylaştırıyor. Üstelik 100 TV ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilmeniz de mümkün oluyor. %100 bitkisel aktiflerden üretilen seçkin bakım ürünleri için Yves Rocher'i takipte kalın. Her gününüzün bakımlı ve neşeli geçmesi dileğiyle!