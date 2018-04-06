ZABITADAN BASKIN! TONLARCA KÜFLENMİŞ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenlendi. Baskında 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve küflenmiş derin donduruculara el konuldu.
KÜFLENMİŞ DOLAPTA MİDYE
Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Çuvallar içindeki 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.
ALO 153'E BİLDİRİN
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulmasını istedi.
Kaynak: haberinburada
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