Başakşehir Şampiyonluk Umudunu Son Haftaya Taşıdı!
Akşener'den İsterse Yardımcısı Olurum Diyen Chp Adayı İnce'ye Cevap!
6 Yaşındaki Çocuk, Polisi Arayıp Yardım İstedi: Yetişin Annemi Dövüyor
Kocasını Metresiyle Basan Öfkeli Kadın, Havalimanını Birbirine Kattı
Bakanlık Personeli 100 Kişi Hastanelik Oldu!
Afrin Kahramanları İstanbul'a Geri Döndü!
Bakan Müjdeyi Verdi! Binlerce Personel Alınacak
Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u Yenerek Finale Yükseldi
Zafer Getiren Reklamlara İmza Atmışlardı, Ak Parti'den Ayrıldılar!
Şehit Eşi, Karamollaoğlu'na Meydan Okudu!
70 Öğrenci 'kestir Git'in Tuzağına Düştü! Davacılar
Arda Turan'ın Babası Hastaneye Kaldırıldı!
F-35 Uçaklarının İlk Partisi 2018'de Türkiye'de! İşte Tüm Özellikleri
Doların Ateşi Yeniden Yükseldi! Kritik Seviyenin Üstünü Gördü
Akşener'den Cem Uzan Vaadi: Çiftçi Mazotu 1,5 Liradan Kullanacak
Bayern Münih'ten İki İmza Birden
Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
Araç Sahiplerine Müjde! Karayolu Geçiş Cezalarını İndirecek Yasa Teklifi Tbmm'ye Sunuldu!
Eski Zaman Gazetesi Yazarlarına Tahliye!
Fenerbahçe'nin Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor

ZAFER GETİREN REKLAMLARA İMZA ATMIŞLARDI, AK PARTİ'DEN AYRILDILAR!


Zafer getiren reklamlara imza atmışlardı, AK Parti'den ayrıldılar!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Zafer Getiren Reklamlara İmza Atmışlardı, Ak Parti'den Ayrıldılar!(6/10)2

Kurulduğundan bu yana AK Parti'nin reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.

AYRILIK HABERİ TWITTER'DAN DUYURULDU

AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok

AK PARTİ İLK KEZ ARTER'SİZ BİR SEÇİME GİRECEK

Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.

İşte Arter Reklam Ajansı'ndan yapılan açıklama:

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zafer  Getiren  Reklamlara  İmza  Atmışlardı  Ak  Parti  Den  Ayrıldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER