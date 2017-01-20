

İlaç fiyatlarını belirleyen ve 5 bakanlık temsilcisinin bulunduğu Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nun 3 Ocak'ta aldığı karardan sonra bazı eczane ile ilaç depolarının ilaç satmadğı ve zamlı fiyatları beklediği iddia edildi.



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu her grupta ilaç sıkıntısı olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:



"En ufak baş ağrısı ilacından mide ilacına kadar sıkıntı var. Bu tür ilaçların muadilleri verilerek eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Fakat onkoloji yani kanser ilaçlarında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Eczacılar ilaç sıkıntısını bize bildirdi. Biz de ilaç depolarını aradık. Ellerinde ilaç bulunmadığını, firmalara sipariş depolarını aradık. Ellerinde ilaç bulunmadığını, firmalara sipariş verdiklerini dolayısıyla dağıtım yapamadıklarını söylediler. Sağlık Bakanlığı'nın bu stokçuluk konusuna el atması gerekiyor. İlaç Takip Sistemi'ni kullanarak ilaç sıkıntısının sebebini bulmaları ve bu sorunu çözmeleri gerekiyor."



"SORUMLULAR HAKKINDA İDARİ VE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı:



İLAÇ FİRMALARI VE ECZA DEPOLARININ DİKKATİNE



"Bilindiği üzere; Ülkemizde beşeri tıbbî ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, niteliği, içeriği, tanıtımı ve sair hususlar konuya ilişkin özel kanun olarak esas itibariyle 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nda düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; beşeri tıbbî ürünler belirtilen hususlar bakımından, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de belirtildiği üzere kurumumuz yetki ve sorumluluğu altındadır.



Son dönemde kurumumuza ulaşan başvuru ve şikâyetlerde; Kurumumuzca 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan “İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru” nun ardından bazı üretici firma ve ecza depolarının stoklarında olmasına rağmen, ecza deposu/eczanelerin taleplerini geri çevirdikleri ve fiyat artışı olacak ilaçların satışını yapmadıkları, ilaçları ancak fiyat değişikliğinin geçerli olduğu tarihten sonra piyasaya vereceklerini bildirdikleri belirtilmektedir.







Bu bağlamda; Ülkemizde ilaçların piyasada bulunabilirliğine, dolayısıyla hastaların ilaca erişimine engel teşkil etmek suretiyle piyasaya ilaç verilmemesi durumuna karşı gerekli tedbirlerin alınması, konunun kamu sağlığı bakımından ehemmiyet arz ettiği hususu göz önünde bulundurularak azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde sorumlular hakkında mevzuat doğrultusunda idari ve cezai işlem uygulanacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."







kaynak:habertürk



