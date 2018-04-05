ZAMAN GAZETESİ DAVASI'NDA 31 SANIKTAN 3'ÜNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Zaman Gazetesi davasında darbeye teşebbüs ve basın özgürlüğünün kullanılarak devlet sırlarının ifşa edildiği söylendi. Eski yazar ve yöneticilerden oluşan 31 sanıktan 3'üne müebbet istendi.
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.
24 SANIK DURUŞMAYA KATILDI
Silivri 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 17 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklardan Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.
"ANAYASAYI İHLAL"DEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep etti. Savcı, mütalaasını okumaya devam ediyor.
ÖRGÜTÜN YILLARDIR GİZLİ BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜĞÜ SÖYLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede terör örgütü FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor.
"BASIN ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞIP DEVLET SIRLARINI İFŞA ETTİ"
Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor.
31 şüpheli hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pentagon, Münbiç'te 2 Yeni Üs Açıldığını Yalanlamadı
- Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
- Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
- Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
- Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
- Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
- Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
- Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
- Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar