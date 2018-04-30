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Zaman Gazetesi Davasında Karar Belli Oldu!
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Zaman gazetesi davasında karar belli oldu!

ZAMAN GAZETESİ DAVASINDA KARAR BELLİ OLDU!

Kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 10 sanık için 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Zaman Gazetesi Davasında Karar Belli Oldu!(5/10)1

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

10 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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