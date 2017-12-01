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Zarrab Davasında Skandal! Jüri Horul Horul Uyudu

ZARRAB DAVASINDA SKANDAL! JÜRİ HORUL HORUL UYUDU

ABD'de devam eden Zarrab davasında jüri üyeleri dava sırasında uyukladılar. Zarrab ise ilk günün aksine salona takım elbiseyle geldi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Zarrab Davasında Skandal! Jüri Horul Horul Uyudu(9/10)5

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen iş adamı Reza Zarrab, Atilla'ya "kesinlikle rüşvet vermediğini, ondan da böyle bir talep gelmediğini" söyledi.

TAKIM ELBİSE GİYDİ

Duruşmanın üçüncü gününde, savcılık makamının tanığı Zarrab, ifade vermeye devam etti. İlk gün duruşma salonuna mahkum kıyafeti ile getirilen Zarrab'ın, ikinci gün ise takım elbise giymesi dikkati çekti. Zarrab, dün avukatlarının kendisine hakimin müsadesiyle takım elbise giyebileceğini söylediğini belirtti.

"TEHDİT ALDIM"

Hala FBI gözetiminde olduğunu ifade eden Zarrab, "Cezaevinde aldığım tehditler nedeniyle FBI gözetimindeyim." dedi. Zarrab tekrar hapishaneye dönüp dönmeyeceği konusunda ise kendisine herhangi bir söz verilmediğini söyledi.

JÜRİ ÜYELERİ UYUDU

Zarrab'ın savcılığın sorduğu sorulara Türkçe verdiği ifadeler simultane olarak İngilizce'ye çevirildi. Duruşma sırasında dün olduğu gibi bugünde bazı jüri üyelerinin uyukladıkları gözlendi.

Zarrab, cuma günü de ifade vermeye devam edecek ve duruşma (TSİ) 17:30 'da başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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