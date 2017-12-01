Türkiye'nin gündemini geçen yıldan bu yana meşgul eden ve kamuoyunda "Reza Zarrab davası" olarak bilinen ancak resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Attila'ya karşı" olan yargı süreci başladı. Davanın 2017 sonunda ya da 2018 yılı başında tamamlanması bekleniyor. Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, savcılık ile yaptığı anlaşma kapsamında, davada sanık değil, tanık olarak yer alıyor.

DAVANIN ADI DEĞİŞTİ

Davanın hakimliği New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, savcılığını ise New York Güney Bölgesi Savcı Vekili Joon Kim yapıyor. Yargıç Berman, jüri seçiminin yapıldığı Pazartesi günkü oturumda, davanın adının "ABD Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olduğunu açıkladı.

SUÇLU OLUP OLMADIKLARINA JÜRİ KARAR VERECEK

Berman, potansiyel jüri üyelerine hitabında, "Burada duyacağınız üzere, Sayın Atilla ile aynı ya da benzer suçlarla suçlanan diğer başka kişiler de var, ancak bu kişiler bu davada sizin önünüzde yargılanmayacaklar. Sayın Atilla'ya iddianamede altı suçlama yöneltiliyor" dedi.

İlk gün 12 jüri üyesi ile 6 yedek üyenin seçimi tamamlandı. Böylece davanın da esastan görüşülmesinin önü açıldı. Yargılamanın sonunda sanıkların suçlu olup olmadığına jüriye seçilen 12 kişi karar verecek. Karar alınabilmesi için ise oybirliği şartı aranıyor. Sanıkların suçlu bulunması halinde hangi cezaya çarptırılacaklarına dair kararı ise davanın hakimi veriyor.

DAVA YAKLAŞIK 3 VEYA 4 HAFTA SÜRECEK

Berman, davanın yaklaşık üç ile dört hafta süreceğini tahmin ettiğini ancak beklenmedik olaylar ya da kanıt veya tanıkların sorgulanması nedeniyle birkaç günlük gecikmelerin yaşanabileceğini söyledi.

GÜNDE 2 OTURUMLA DEVAM EDİYOR

Dava 27 Kasım Pazartesi günü başladı ve günde 2 oturumla devam ediyor. Jüri seçimi sırasında olası bir çıkar çatışması ya da sonradan davanın düşmesine neden olacak bir sıkıntıyı önlemek adına potansiyel üyelere bazı sorular yöneltildi. Bu sorular arasında davada adı geçen kişi ya da bu kişilerin yakınları ile tanışıklıklarının veya herhangi bir iş ortaklıklarının olup olmadığı yer alıyor.

Sorulan bir diğer soru da Türkçe bilip bilmedikleri. Bu belgenin ekinde de davanın sadığı, iddianamede adı geçen diğer isimler, muhtemel tanıklar veya duruşmalar sırasında isimleri gündeme getirilebilecek kişiler, yerler ve şirketlerin yer aldığı 10 sayfalık bir liste bulunuyor.

Kaynak: haberinburada