Türkiye günlerdir Amerika'da tutuklu yargılanan, sanıkken tanık konumuna gelen Reza Zarrab'ı itiraflarını konuşuyor. Türkiye'deki mal varlığına el konulan Zarrab'ın kızının da mal varlığına el konuldu.

EBRU GÜNDEŞ İLE REZA ZARRAB ARASINDA 10 YAŞ VAR

Şarkı sözleri yazan,Sibel Can ve İbrahim Tatlıses'e şarkılar veren Reza Zarrab, kendisinden 10 yaş büyük Ebru Gündeş'le müziğe olan ilgisi sayesinde tanışma fırsatı buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın ağabeyinin 2005 yılındaki düğününde sahne almıştı. Zarrab, Ebru Gündeş'in uzun süredir hayranıydı. 2 şarkı besteleyerek ortak arkadaşları aracılığı ile bu şarkıyı Ebru Gündeş'e gönderdi.

2011'DE ALARA ZARRAB DÜNYAYA GELDİ

Bu olaydan çok etkilenen Ebru Gündeş, Zarrab ile buluşmak istediğini söyledi. 2010'da dünyaevine girdiler. 15 Ekim 2011'de de Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in çocuğu Alara dünyaya geldi. Alara şu an 6 yaşında.

YAKINLARININ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Zarrab ile Gündeş, çocuklarını objektiflerden uzak tutup göz önünde bulundurmamayı tercih ettiler tatil rotalarını bile ona göre oluşturdular. Son dönemlerde savcılık Reza Zarrab ve yakınlarının varlıklarına el koyma kararı aldı. Bunlardan sonuncusu da Reza Zarrab'ın kızı Alara Zarrab oldu. Alara zarrab'ın şu an üzerine hangi mal varlıklarının olduğu bilinmiyor.

NEDEN KIZININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU?

Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulmadı. Bunun nedeni ise evlenmeden önce yaptıkları evlilik sözleşmesi. Ebru, Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el konulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

İşte Alara Zarrab'ın son hali:

Kaynak: haberinburada