Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Zarrab davasının ardından, Ebru kızını köşe bucak saklıyor

ZARRAB DAVASININ ARDINDAN, EBRU KIZINI KÖŞE BUCAK SAKLIYOR

Reza Zarrab'ın mal varlıklarına el konulmasının ardından gözler Ebru Gündeş'ten olma kızı Alara'ya çevrildi. İkilinin kızı 6 yaşına girdi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 09:10
Puan Ver : Zarrab Davasının Ardından, Ebru Kızını Köşe Bucak Saklıyor(6/10)2

Türkiye günlerdir Amerika'da tutuklu yargılanan, sanıkken tanık konumuna gelen Reza Zarrab'ı itiraflarını konuşuyor. Türkiye'deki mal varlığına el konulan Zarrab'ın kızının da mal varlığına el konuldu.

EBRU GÜNDEŞ İLE REZA ZARRAB ARASINDA 10 YAŞ VAR

Şarkı sözleri yazan,Sibel Can ve İbrahim Tatlıses'e şarkılar veren Reza Zarrab, kendisinden 10 yaş büyük Ebru Gündeş'le müziğe olan ilgisi sayesinde tanışma fırsatı buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın ağabeyinin 2005 yılındaki düğününde sahne almıştı. Zarrab, Ebru Gündeş'in uzun süredir hayranıydı. 2 şarkı besteleyerek ortak arkadaşları aracılığı ile bu şarkıyı Ebru Gündeş'e gönderdi.

2011'DE ALARA ZARRAB DÜNYAYA GELDİ

Bu olaydan çok etkilenen Ebru Gündeş, Zarrab ile buluşmak istediğini söyledi. 2010'da dünyaevine girdiler. 15 Ekim 2011'de de Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in çocuğu Alara dünyaya geldi. Alara şu an 6 yaşında.

YAKINLARININ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Zarrab ile Gündeş, çocuklarını objektiflerden uzak tutup göz önünde bulundurmamayı tercih ettiler tatil rotalarını bile ona göre oluşturdular. Son dönemlerde savcılık Reza Zarrab ve yakınlarının varlıklarına el koyma kararı aldı. Bunlardan sonuncusu da Reza Zarrab'ın kızı Alara Zarrab oldu. Alara zarrab'ın şu an üzerine hangi mal varlıklarının olduğu bilinmiyor.

NEDEN KIZININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU?

Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulmadı. Bunun nedeni ise evlenmeden önce yaptıkları evlilik sözleşmesi. Ebru, Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el konulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

İşte Alara Zarrab'ın son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zarrab  Davasının  Ardından  Ebru  Kızını  Köşe  Bucak  Saklıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER