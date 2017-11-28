ZARRAB DAVASININ HAKİMİ, JÜRİ ADAYLARINA TÜRKİYE VE MÜSLÜMANLARI SORDU
Reza Zarrab'ın yargılanması için hazırlanan, ancak pazartesi günkü duruşmada olayların çok farklı yönlere gittiği davada jüri seçimine başlandı.
New York'ta devam eden davanın duruşmasında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulundu.
DAVA 3-4 HAFTA SÜREBİLİR
Davaya bakan hâkim Richard Berman yaptığı açıklamada, davanın bu hafta görülmeyeceğini, davada yargılanan tek ismin eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla olduğunu belirtti. Bir süredir duruşmalara katılmayan Zarrab, yine hakim karşısına çıkmadı. ABD basınında Zarrab'ın suçunu kabul ederek savcılıkla işbirliği yapacağı yönünde haberler yer almıştı.
Hakim Berman, jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceğini söyledi.
80'DEN FAZLA JÜRİ ADAYI ELEMEDEN GEÇTİ
Jüri seçimine, seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen yaklaşık 80'den fazla ABD vatandaşı çağrıldı. Yargıç Berman, jüri adaylarına sorular yöneltmeden önce onlardan yemin etmelerini istedi.
"MÜSLÜMANLARA VE TÜRKLERE KARŞI BİR KANAATİNİZ VAR MI?"
Berman'ın jüri adaylarına yönelttiği "Müslümanlara, Türkiye ve İran vatandaşlarına karşı olumlu ya da olumsuz güçlü bir kanaatiniz var mı? " sorusu dikkati çekti.
Jüri adaylarına savunma, savcılık ve iddianamede adı geçen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı soruları da yöneltildi.
9 SAYFALIK İSİM LİSTESİ VERİLDİ
Jüri adaylarına dağıtılan 9 sayfalık dökümanda adı geçen kişi ve kuruluşları ile bağlantılarının olup olmadıkları da soruldu.
DAVA SÜRESİNCE HABERLERİ İZLEMEYECEKLER
Yargıç Berman seçilecek üyelerinin medyada davaya ilişkin haberleri hiçbir şekilde takip etmemelerini ve konuyla ilgili başkalarıyla tartışmamalarını talep ederken dava süreci boyunca kendilerine sunulacak kanıtları değerlendirmelerinin gerektiğine vurgu yaptı.
ZARRAB'IN İSMİ 'POTANSİYEL TANIKLAR' LİSTESİNDE
Jüri seçiminde dağıtılan 'potansiyel tanıklar' listesinin son ismi olarak Reza Zarrab'ın yer aldığını, New York Times muhabiri Benjamin Weiser da teyit etti.
Reza Zarrab'ın yanı sıra New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile, aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da aralarında bunduğu sanıklar için jüri seçimi yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar