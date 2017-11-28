Reza Zarrab'ın yargılanması için hazırlanan, ancak pazartesi günkü duruşmada olayların çok farklı yönlere gittiği davada jüri seçimine başlandı.

New York'ta devam eden davanın duruşmasında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulundu.

DAVA 3-4 HAFTA SÜREBİLİR

Davaya bakan hâkim Richard Berman yaptığı açıklamada, davanın bu hafta görülmeyeceğini, davada yargılanan tek ismin eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla olduğunu belirtti. Bir süredir duruşmalara katılmayan Zarrab, yine hakim karşısına çıkmadı. ABD basınında Zarrab'ın suçunu kabul ederek savcılıkla işbirliği yapacağı yönünde haberler yer almıştı.

Hakim Berman, jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceğini söyledi.

80'DEN FAZLA JÜRİ ADAYI ELEMEDEN GEÇTİ

Jüri seçimine, seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen yaklaşık 80'den fazla ABD vatandaşı çağrıldı. Yargıç Berman, jüri adaylarına sorular yöneltmeden önce onlardan yemin etmelerini istedi.

"MÜSLÜMANLARA VE TÜRKLERE KARŞI BİR KANAATİNİZ VAR MI?"

Berman'ın jüri adaylarına yönelttiği "Müslümanlara, Türkiye ve İran vatandaşlarına karşı olumlu ya da olumsuz güçlü bir kanaatiniz var mı? " sorusu dikkati çekti.

Jüri adaylarına savunma, savcılık ve iddianamede adı geçen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı soruları da yöneltildi.

9 SAYFALIK İSİM LİSTESİ VERİLDİ

Jüri adaylarına dağıtılan 9 sayfalık dökümanda adı geçen kişi ve kuruluşları ile bağlantılarının olup olmadıkları da soruldu.

DAVA SÜRESİNCE HABERLERİ İZLEMEYECEKLER

Yargıç Berman seçilecek üyelerinin medyada davaya ilişkin haberleri hiçbir şekilde takip etmemelerini ve konuyla ilgili başkalarıyla tartışmamalarını talep ederken dava süreci boyunca kendilerine sunulacak kanıtları değerlendirmelerinin gerektiğine vurgu yaptı.

ZARRAB'IN İSMİ 'POTANSİYEL TANIKLAR' LİSTESİNDE

Jüri seçiminde dağıtılan 'potansiyel tanıklar' listesinin son ismi olarak Reza Zarrab'ın yer aldığını, New York Times muhabiri Benjamin Weiser da teyit etti.

Reza Zarrab'ın yanı sıra New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile, aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da aralarında bunduğu sanıklar için jüri seçimi yapılıyor.

Kaynak: haberinburada