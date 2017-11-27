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Zarrab Davasının Jüri Üyeleri Bugün Seçilecek

ZARRAB DAVASININ JÜRİ ÜYELERİ BUGÜN SEÇİLECEK

İtirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen, İran asıllı iş adamı Reza Zarrab davasının seyrini belirleyecek jüri seçimi bugün yapılacak. Dava bugünden itibaren yeni bir döneme girecek.

Tarih : 27 Kasım 2017, 14:00
Puan Ver : Zarrab Davasının Jüri Üyeleri Bugün Seçilecek(5/10)1

New York'ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen, İran asıllı iş adamı Reza Zarrab hakkındaki dava bugünden başlayarak yeni bir döneme girecek.

ERTELENEN JÜRİ SEÇİMİ BUGÜN

Geçen Pazartesi yapılması öngörülen ancak daha sonra bir hafta geriye bırakılan jüri seçimi bugün Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak.

Reza Zarrab'ın yanı sıra New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile, aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar için jüri seçimi yapılacak.

SUÇLAMALAR

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan sanıklar hakkında 95'er yıl hapis cezası isteniyor.

DAVA 28-29 KASIM'DA

Davanın seyrine karar verecek jüri üyelerinin seçiminin bugün tamamlanmasının ardından, jürili dava 28-29 Kasım günü görülmeye başlanması öngörülüyor.

Mahkemeye son kez çıktığında ayak bileklerinden zincirli olarak getirilen Reza Zarrab, dava ile ilgili son 3 duruşmaya katılmadığı biliniyor. Zarrab'ın, kendisine ve öteki sanıklara yöneltilen suçlamalar hakkında itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülüyor.

ZARRAB'IN DURUŞMAYA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Hakan Atilla, jüri seçimi yapılması öngörülen geçen haftaki duruşmaya mahkum üniforması yerine, takım elbise ile katıldı. Bugün yapılacak duruşmaya Reza Zarrab'ın çıkıp çıkmayacağı belli değil.

SUÇLU OLUP OLMADIKLARINA JÜRİ KARAR VERİYOR

ABD hukuk ve adalet sistemine göre, yargılanan sanıkların suçlu olup olmadığına mahkeme yargıcı değil, halktan oluşan jüri üyeleri karar veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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