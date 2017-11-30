Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Zarrab Davasıyla İlgili Halkbank'tan Açıklama: Tüm Kurallara Uyduk

ZARRAB DAVASIYLA İLGİLİ HALKBANK'TAN AÇIKLAMA: TÜM KURALLARA UYDUK

ABD'de devam eden Zarrab davasında ileri sürülen iddialarla ilgili Halkbank'tan KAP'a, "Tüm iş ve işlemlerde kurallara uyduk" açıklaması yapıldı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 21:10
Puan Ver : Zarrab Davasıyla İlgili Halkbank'tan Açıklama: Tüm Kurallara Uyduk(10/10)6

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirler alınmaktadır. Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır" denildi.

"AYKIRI HAREKET ETMİŞİZ GİBİ BİR ALGI OLUŞTURULUYOR"

KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında ABD'de görülmekte olan davada ileri sürülen iddialarla Bankamızı da olumsuz ve haksız bir şekilde ilişkilendirmek ve dava konusu olan yaptırım kararlarına Bankamızın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunu, müşterilerimizi ve yatırımcılarımızı yanıltıcı nitelikte haberler yaptıkları görülmektedir.

Ayrıca, Mahkeme'de ortaya atılan iddialara dayanılarak bir kısım medya tarafından yer verilen kişisel yaklaşım ve yorumların, Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırı şekilde yanlış, taraflı, eksik, anlam bütünlüğünden kopuk, tutarsız, algı karmaşasına yol açacak surette, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyunun, müşterilerimizin ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla daha önce müteaddit defalar yaptığımız üzere bir kez daha aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görmekteyiz.

"ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE HER ZAMAN UYDUK"

Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir.

"HUKUKSUZ BİR TİCARİ İŞLEMDE TARAF OLMADIK"

Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.

Başta KOBİ'ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kredi ve mevduat müşterilerimiz ile Ülkemiz ekonomisine 79 yıldır hizmet sunan Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zarrab  Davasıyla  İlgili  Halkbank  Tan  Açıklama  Tüm  Kurallara  Uyduk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER