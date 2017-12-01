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Zarrab Davasıyla İlgili Ziraat Bankasından Açıklama: Kurallara Uyduk

ZARRAB DAVASIYLA İLGİLİ ZİRAAT BANKASINDAN AÇIKLAMA: KURALLARA UYDUK

ABD'de görülen davada ileri sürülen iddialara ilişkin Halkbank ve Aktif Banktan sonra Ziraat Bankasından da açıklama geldi. Banka yetkilisi kurallara uyduklarını belirterek iddiaları yalanladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Zarrab Davasıyla İlgili Ziraat Bankasından Açıklama: Kurallara Uyduk(9/10)5

ABD'de görülen Türkiye'ye yönelik siyasi maksatlı davada ileri sürülen iddiaların hedefinde yer alan Türk bankalarından peş peşe açıklamalar geldi. Halkbank'tan dün KAP'a yapılan açıklamada; Halkbank'ın tüm iş ve işlemlerde kurallara uyduğunun altı çizilirken, "Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında ABD'de görülmekte olan davada ileri sürülen iddialarla Bankamızı da olumsuz ve haksız bir şekilde ilişkilendirmek ve dava konusu olan yaptırım kararlarına Bankamızın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunu, müşterilerimizi ve yatırımcılarımızı yanıltıcı nitelikte haberler yaptıkları görülmektedir." denildi.

"İDDİALAR MESNETSİZ"

Halkbank'ın ardından dün bir açıklama da Aktif Bank'tan geldi. Aktif Bank'tan yapılan açıklamada,

iddiaların mesnetsiz olduğuna vurgu yapılırken, bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlemin de gerçekleştirilmediği belirtildi.

İFADELERİ YALANLADI

Ziraat Bankası yetkilisi, Ziraat Bankası'nın Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab'ın ABD'de görülen mahkemede jüri üyelerine verdiği ifadede bankanın adının geçtiği sözlerini yalanladı.

Reuters'a bilgi veren banka yetkilisi, "Ziraat Bankası uluslararası regülasyonlara uyan bir bankadır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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