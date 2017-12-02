

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Reza Zarrab ve 22 yakınının mal varlığına el konuldu.



MAL VARLIĞINA EL KONULAN İSİMLER



Kararın ardından Reza Zarrab'ın mal varlığına el konulan 22 yakınının isimleri de belli oldu. Listenin başında Zarrab ve Ebru Gündeş'in kızları Alara yer alıyor.



İşte Reza Zarrab'ın mal varlığına el konulan 22 yakını:



Alara Sarraf (Kızı), Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi, Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat.



EBRU GÜNDEŞİN İSMİ LİSTEDE YOK



Açıklanan listede Ebru Gündeş'in isminin yer almadığı dikkat çekti. Halen evli olan çiftin, evlilik anlaşması yapıp yapmadıkları hakkında iki tarafnda avukatından da bir açıklama gelmedi.































Kaynak: haberinburada



