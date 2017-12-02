Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Zarrab ve Mal Varlıklarına El Konulan İsimleri Belli Oldu

ZARRAB VE MAL VARLIKLARINA EL KONULAN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Reza Zarrab'la birlikte Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan 22 yakının isimleri belli oldu. Listenin başında Zarrab'ın kızı Alara yer alıyor.

Tarih : 02 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Zarrab Ve Mal Varlıklarına El Konulan İsimleri Belli Oldu(5/10)6


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Reza Zarrab ve 22 yakınının mal varlığına el konuldu.



MAL VARLIĞINA EL KONULAN İSİMLER



Kararın ardından Reza Zarrab'ın mal varlığına el konulan 22 yakınının isimleri de belli oldu. Listenin başında Zarrab ve Ebru Gündeş'in kızları Alara yer alıyor.



İşte Reza Zarrab'ın mal varlığına el konulan 22 yakını:



Alara Sarraf (Kızı), Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi, Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat.



EBRU GÜNDEŞİN İSMİ LİSTEDE YOK



Açıklanan listede Ebru Gündeş'in isminin yer almadığı dikkat çekti. Halen evli olan çiftin, evlilik anlaşması yapıp yapmadıkları hakkında iki tarafnda avukatından da bir açıklama gelmedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Zarrab  Ve  Mal  Varlıklarına  El  Konulan  İsimleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER