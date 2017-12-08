ZARRAB'A TECAVÜZ DAVASI AÇAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ABD'deki davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab'a tecavüz davası açan kişinin, 61 yaşındaki Fildişi Sahilleri vatandaşı Faouzi Jaber olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin New York kentinde ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı 'tanıklık' yapan Reza Zarrab hakkında cinsel taciz ve tecavüz davası açan kişinin, Fildişi Sahilleri vatandaşı 61 yaşındaki Faouzi Jaber olduğu ortaya çıktı.
TECAVÜZ İDDİASIYLA DAVA AÇMIŞTI
Terörist bir gruba silah, uyuşturucu ve maddi destek sağladığı gerekçeleriyle hapiste bulunan Jaber, Manhattan Hapishanesi'nde kaldığı dönemde aynı hücreyi paylaştığı Zarrab'ın kendisine cinsel istismarda ve tecavüzde bulunduğunu öne sürerek dava açtı.
ÇOK KORKMUŞ VE UTANMIŞ
Jaber'in açtığı dava dosyasına göre, Zarrab'ın kendisine uyguladığı cinsel şiddet Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti. Jaber, Zarrab hakkındaki şikayetinde 'Çok çaresiz kaldım, benden çok daha genç ve güçlü bir adamlar mücadele edemedim' dedi. Dilekçede, Jaber'in dönemde Zarrab'ı şikayet etmeye ve yardım aramaya çekindiği, çok korkmuş ve utanmış olduğu belirtildi. Zarrab hakkındaki dava dilekçesinde, Zarrab'ın, Jaber'e özel bir avukat tutması için kendisine para vermeyi teklif ettiği, Afrika'daki ailesine de para yolladığı öne sürüldü.
Zarrab'ın avukatlarından Robert J. Anello olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı ve çirkin olduğunu söyledi
Cinsel istismar ve tecavüze uğradığını öne süren Jaber'in avukatı Alexei Schacht, cezaevindeki bir soruşturmada bu şikayetin asılsız olduğunun saptandığını söyledi. Ancak avukat Schacht, bunun sadece yetkililerin, saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmalarından kaynaklandığını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Zarrab'a Tecavüz Davası Açan Kişinin Kimliği Belli Oldu
- Fetö'den Arananlar Pasaport Kontrolünden Geçmeden Giriş Çıkış Yapmış
- Trump'ın Kudüs Kararına Karşı Filistin'de Öfke Cuması İlan Edildi, 81 İlde Protesto Var
- Ege Denizi'nde Sabah Saatlerinde Korkutan Deprem!
- Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
- Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
- Erdoğan'ın Tarihi Lozan Restini İngiliz Basını Yazdı: Yunan Cumhurbaşkanı Şoka Girdi
- Erdoğan'ın Ziyareti Öncesi Batı Trakya'da Skandal Provokasyon! Türklerin Evlerine Tehdit Mesajı Bırakıldı
- Hanuka Bayramı'nda Yahudi Lobisiyle Buluşan Trump: Kudüs Kararımdan Gurur Duyuyorum
Bu Haberle İlgili Yorumlar