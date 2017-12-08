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Zarrab'a Tecavüz Davası Açan Kişinin Kimliği Belli Oldu

ZARRAB'A TECAVÜZ DAVASI AÇAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

ABD'deki davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab'a tecavüz davası açan kişinin, 61 yaşındaki Fildişi Sahilleri vatandaşı Faouzi Jaber olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Zarrab'a Tecavüz Davası Açan Kişinin Kimliği Belli Oldu(5/10)1

ABD'nin New York kentinde ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı 'tanıklık' yapan Reza Zarrab hakkında cinsel taciz ve tecavüz davası açan kişinin, Fildişi Sahilleri vatandaşı 61 yaşındaki Faouzi Jaber olduğu ortaya çıktı.

TECAVÜZ İDDİASIYLA DAVA AÇMIŞTI

Terörist bir gruba silah, uyuşturucu ve maddi destek sağladığı gerekçeleriyle hapiste bulunan Jaber, Manhattan Hapishanesi'nde kaldığı dönemde aynı hücreyi paylaştığı Zarrab'ın kendisine cinsel istismarda ve tecavüzde bulunduğunu öne sürerek dava açtı.

ÇOK KORKMUŞ VE UTANMIŞ

Jaber'in açtığı dava dosyasına göre, Zarrab'ın kendisine uyguladığı cinsel şiddet Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti. Jaber, Zarrab hakkındaki şikayetinde 'Çok çaresiz kaldım, benden çok daha genç ve güçlü bir adamlar mücadele edemedim' dedi. Dilekçede, Jaber'in dönemde Zarrab'ı şikayet etmeye ve yardım aramaya çekindiği, çok korkmuş ve utanmış olduğu belirtildi. Zarrab hakkındaki dava dilekçesinde, Zarrab'ın, Jaber'e özel bir avukat tutması için kendisine para vermeyi teklif ettiği, Afrika'daki ailesine de para yolladığı öne sürüldü.

Zarrab'ın avukatlarından Robert J. Anello olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı ve çirkin olduğunu söyledi

Cinsel istismar ve tecavüze uğradığını öne süren Jaber'in avukatı Alexei Schacht, cezaevindeki bir soruşturmada bu şikayetin asılsız olduğunun saptandığını söyledi. Ancak avukat Schacht, bunun sadece yetkililerin, saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmalarından kaynaklandığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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