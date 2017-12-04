Reza Zarrab'a 3 yılda 1.4 milyon lira kazandıran İngiliz atı 'Dayım Benim' savcılığın mal varlıklarına el koyması kapsamında devlete geçecek. Yasaya göre at yarışabilecek ama geliri Zarrab adına açılan ancak devletin el koyduğu hesaba yatacak. Aylık mutfak masrafı 8 bin 500 lira olan 'Dayım Benim'in antrenör, bakıcı, seyis ve ahır kirasıyla 30 bin lirayı bulan masrafını kimin ödeyeceği ise şimdilik meçhul.

12 MAYIS 2013'TE DOĞDU

5 Kasım'da yapılan Atıf Esenbel Koşusu'nda ünlü Jokey Halis Karataş'la ikinci gelen 'Dayım Benim' bu yarıştan 46 bin lira kazanırken, 3 yıl içindeki toplam geliri ise 1.4 milyon liraya ulaştı. Antrenörlüğünü deneyimli antrenör Tahir Kurt yaptığı "Dayım Benim" 12 Mayıs 2013 tarihinde doğdu.

"DAYISINI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN BU ADI KOYDU"

Atın antrenörü Tahir Kurt, Habertürk'e şunları söyledi: "Reza Zarrab'a ait şu anda İngiliz safkan 'Dayım Benim' adlı atı koşuyor. Reza Bey, dayısını çok sevdiği için bu adı koydu. Muz, kivi, ananas ve özel yemlerle besleniyor. Ahırlarda bu şekilde beslenen tek hayvan diyebiliriz. Sadece aylık yemek masrafı 8 bin 500 lira. Bütün giderler faturalı. Reza Bey adına kesiliyor. Çalışanların ücretiyle birlikte masraf ayda 30 bin TL'yi buluyor. At 6 kupa aldı ve dereceleri var. Reza Bey beğendiği atı satın alır. Ama kendisi yetiştiricilik yapmıyor. 'Dayım Benim'in idmanı, bakımı her şeyi bende. Yarışlardan 3 yılda 1 milyon 400 bin TL kazandı."

FETÖ ELEBAŞININ KOD ADI "DAYI"

Amerika'ya giderek itirafçı olan Reza Zarrab'ın, "çok sevdiği için" adını para basan ata verdiği "dayı"nın kim olduğu bilinmiyor. Son günlerde adı ihanetle birlikte anılan Zarrab'ın atına verdiği ismin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt içindeki kod adı olan "Dayı" ile benzerliği ise oldukça dikkat çekici.

Kaynak: haberinburada