ZARRAB'IN GİZLİ DUBAİ PLANI ORTAYA ÇIKTI !
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Reza Zarrab'ın ve ABD'deki avukatlarının talimatıyla ABD'deki yargılamayı yapan mahkemeye evrak kaçırmaya çalışan 3 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Sinem A.'nın telefonunda, Sarraf'ın kendi el yazısıyla yazdığı bir not bulundu. Notta Sarraf, savcılarla iş birliği yapması durumunda, ABD'den sonra Dubai'de ikamet edebilme ihtimalinin Dubai'li bir avukata sorulması talimatı verdiği görülüyor.
OTURUM İZNİ ALABİLİR MİYİM?
Notta şu ifadeler bulunuyor:
"Sinem Dubai'deki avukat Abdurrahman Al Sharifle görüşüp ileride Dubai'de yaşayabilmem için Dubai'den oturum izni alıp alamayacağımı... Avukata de ki ABD'de savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai'ye yerleşe bilir mi? ABD'den direkt Dubai'ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste. Yüz yüze görüş."
Zarrab'ın el yazısıyla gönderdiği notun ne anlama geldiği sorulan Sinem A. ise ifadesinde, "Reza beyin avukatı Şems hanım, Zarrab'la görüşmesi sırasında Whatsapp üzerinde bana Reza beyin el yazısı olduğu tahmin ettiğim fotoğrafı gönderdi. Reza Bey'in İran asıllı çalışanı olan Kamelya'ya sordum ve cevabını avukat Şems hanıma ilettim" ifadelerini kullandı.
ABD'YE EVRAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
ABD'deki yargılamaya evrak kaçırmaya çalışmaktan yakalanan 3 şüpheli Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H. İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. Şüphelilere, 'Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanmak, hileyle almak veya çalmak' suçlaması yöneltiliyor. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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