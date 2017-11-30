Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayla ilgili olarak "Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi. Yargılayan FETÖ'cü, tanık FETÖ'cü. Ben buradan bir adalet beklemiyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarıyla ilgili iddialarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Bozdağ, ABD'de yargılanan Zarrab'la ilgili de "baskıyla iftiracı haline geldi." dedi.

"AÇIKLADIĞI BİR BELGE YOK"

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çamur siyaseti dediğimiz bir siyaset tarzını Türk siyasi hayatına maalesef istikrarlı bir şekilde yerleştirmeye çalışıyor. Daha önce de defalarca benzer iftiralarda bulundu. Pek çok şey atıyor, soru soruyor, 'Siz şöyle yaptınız mı, yapmadınız mı? Yoksa belgeleri açıklayacağım.' diyor. Açıkladığı bir belge yok.

"ÇUVALLADI, BOMBA ELİNDE PATLADI"

Her müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Çıkıp belgelerini dağıtması gerekmez mi? Gazetecilere vermesi gerekmez mi? Eline bomba patladı da ondan dağıtamadı. Elinde gösterdiği kağıt parçalarının kendilerini iftiracı konumuna getirdiğini fark ettiği için dağıtamadı.

Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor.

"ZARRAB İFTİRACI OLDU"

ABD'de Zarrab ile ilgili dava başlıyor. Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi.

Onunla eş zamanlı olarak anamuhalef lideri Türkiye'nin cumhurbaşkanını ve ailesini karalayan bir iftira kampanyası başlattı. New York'takini ABD ve oradaki FETÖ'cüler sürdürüyor. Türkiye ayağını da eş zamanlı olarak ana muhalef lideri sürdürüyor. Bunları ayrı düşünmemek lazım. İkisinin de hedefinde Türkiye var. Kılıçdaroğlu gibi kukla bir lider isteniyor. Bu iftira kampanyalarını beraber yürütüyorlar. Kim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye saldırırsa onlarla görüşmek için Sayın Kılıçdaroğlu gönüllü destekçi oluyor.

"ÜLKESİNE İFTİRA İLE ZARAR VEREN BİR KİŞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kılıçdaroğlu bugün ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ülkesine, milletine her gün iftira ile zarar veren bir kişiyle karşı karşıyayız.

"YARGILYAN FETÖ'CÜ, BİLİRKİŞİ FETÖ'CÜ, TANIKLAR FETÖ'CÜ"

(Zarrab davası) Yargılayan FETÖ organizasyonuna katılan bir hakim. Bilirkişiler FETÖ'nün finanse ettiği kurumlardan. Tanıklar FETÖ'cü. Ben bu mahkemeden bir adalet beklemiyorum."

Kaynak: haberinburada