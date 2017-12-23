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Zarrab'ın milyonluk atı hayal oldu

ZARRAB'IN MİLYONLUK ATI HAYAL OLDU

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın yarış atı, gerekli ödemelerin yapılmaması nedeniyle yeni başlayacak sezonda yarışamayacak.

Tarih : 23 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Zarrab'ın Milyonluk Atı Hayal Oldu(8/10)4

Sahibi Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklu olması, Türkiye'de kendisinin ve yakınlarının mal varlığına el konması ve bunun yanında Dayım Benim'in ödemelerini yapan muhasebecisi Regaip Akol'un da tutuklanması ile safkanın uzun zamandır ödemelerinin yapılamıyor oluşu, ahırda giderek büyüyen ciddi sorunlar yarattı.

Son dönemlerde kazandığı ikramiyelerden seyis, antrenör ve menajerine ödenmesi gereken paraların (mont) ödenememesi ve yaklaşık 40.000 TL'ye ulaşan bakım masraflarının da artık karşılanamaz hale gelmesi, başarılı safkanın gelecekteki kariyerini adeta belirsizliğe doğru sürükledi.

YENİ SEZON GELDİ KOŞUP, KOŞMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Sahiplik noktasında bir muhatap bulunamaması yakın gelecekte Dayım Benim'in start almasına da engel teşkil edebilecek gibi görünüyor.

Bütün bu gelişmelerden sonra şu sorular cevabını bekliyor:

Dayım Benim'in bundan sonraki süreçte durumu ne olacak?Seyisi maaşını almadan ne kadar daha atına bakabilecek?Safkanın bakım masraflarını kim üstlenecek?Yarış hayatına nasıl devam edecek?

Şu an ahırda kalan ve pistleri unutan Dayım Benim'le ilgili bu soruların cevabı yılbaşında başlayacak yeni sezonda yanıt bulacak.

(yarisdergisi.com)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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